دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الخميس، إنه بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ "مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر تويتر: "التقيت المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، بحثنا مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعرضنا الجهود المشتركة لدعم سبل التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ينعم من خلاله اليمن واليمنيون بالأمن والاستقرار".

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، في بيان، الثلاثاء، إن ليندركينغ سيسافر إلى السعودية لـ"تعزيز الجهود القائمة لتوسيع نطا ق فوائد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة".

وأضافت: "سيجتمع المبعوث الخاص بمسؤولين يمنيين وسعوديين وشركاء دوليين لمناقشة الجهود المنسقة الرامية إلى تعزيز المحادثات الجارية، وكذلك سيتابع المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه من المنطقة ويناقش التقدم المحرز مؤخرا في العملية التي تدعمها الولايات المتحدة لتجنب تسرب نفطي كارثي من ناقلة النفط صافر".

وأكدت الوزارة، في البيان، أن الولايات المتحدة "ملتزمة بدعم التوصل إلى حل للنزاع اليمني في أقرب وقت ممكن، وأنها تعمل بشكل وثيق مع كل من الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي أتاحت أطول فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب ولتمكين اليمنيين لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلادهم".