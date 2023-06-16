دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مدينة سانت بطرسبرغ، الجمعة، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

واستعرض الرئيسان الإماراتي والروسي خلال اللقاء "مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأكدا الحرص على المضي قدماً في تنمية هذه العلاقات"، حسب (وام).

ونقلت (وام) عن الشيخ محمد بن زايد تأكيده على "نهج دولة الإمارات الثابت في دعم السلام والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية، والحلول السياسية للنزاعات والصراعات بما في ذلك الأزمة الأوكرانية من خلال خفض التصعيد والحوار والدبلوماسية"، منوهاً بـ"أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التداعيات الإنسانية للأزمة، ودعم مبادرات تبادل الأسرى للطرفين".

كما أكد الشيخ محمد بن زايد "حرص دولة الإمارات على بناء جسور التعاون وإقامة الشراكات مع جمهورية روسيا الاتحادية، ومختلف دول العالم بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والازدهار للجميع"، حسبما ذكرت الوكالة الإماراتية.

وقال الرئيس الإماراتي عبر حسابه الرسمي في تويتر: "التقيت الرئيس فلاديمير بوتين في سانت بطرسبرغ.. بحثنا مسارات التعاون بين الإمارات وروسيا، والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.. نهج الإمارات بناء جسور التعاون والحوار مع الجميع لخدمة السلام والازدهار في العالم".

وأفادت وكالة (تاس) الروسية للأنباء، بأن الشيخ محمد بن زايد وبوتين عقدا مباحثات في سانت بطرسبرغ، موضحة أن الاجتماع عقد على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي (SPIEF).

ومن جانبه، أعرب بوتين عن "امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساعدتها في معالجة القضايا الإنسانية، بما في ذلك تبادل المعتقلين، خلال الأحداث في أوكرانيا"، بحسب ما نقلت عنه (تاس).

وقال بوتين لرئيس الإمارات محمد بن زايد: "أود أن أشكركم على جهودكم في معالجة القضايا الإنسانية خلال الأحداث في أوكرانيا، والأحداث المتعلقة بتبادل المعتقلين، وحل عدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع".

كما أضاف بوتين إن "روسيا تمتثل بالكامل لالتزاماتها المناخية وتتخذ الخطوات ذات الصلة حتى قبل الموعد المحدد، على عكس الدول الأخرى"، بحسب ما نقلت عنه (تاس).

وأكد بوتين: "نحن على عكس العديد من الدول الأخرى، نفي بجميع التزاماتنا في هذا المجال إلى أقصى حد. نحن متقدمون على الجدول الزمني في هذا الصدد"، بحسب (تاس). وأشار إلى أن روسيا تبنت عددًا من القوانين في هذا المجال، مما أجبر الشركات على الامتثال للوائح البيئية.

ويرافق الرئيس الإماراتي في زيارته الرسمية إلى روسيا، وفد يضم الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، حسب الوكالة الإماراتية.