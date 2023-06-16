المحكمة العُليا السعودية تُعلن موعد تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دعت المحكمة العُليا السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة، مساء الأحد المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الجمعة.

وجاء في البيان الذي نشرته الوكالة: "فنظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 170 / هـ ) وتاريخ 1 / 11 / 1444هـ أن يوم الأحد 1 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 5 / 2023م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1444هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الأحد 29 / 11 / 1444هـ ـ حسب تقوم أم القرى ـ الموافق 18 / 6 / 2023م".

وأضافت المحكمة بالقول: "وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابعت المحكمة العُليا في السعودية بالقول: "وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين".