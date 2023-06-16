أمريكا تدين "ارتكاب الفظائع" في دارفور: عنف جنسي وقتل على أساس العرق

الشرق الأوسط
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أمريكا تدين "ارتكاب الفظائع" في دارفور: عنف جنسي وقتل على أساس العرق
صورة أرشيفية لوزارة الخارجية الأمريكيةCredit: ALASTAIR PIKE/AFP via Getty Images

(CNN)-- أعلن الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، إدانتها لـ"الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والعنف المروع في السودان، لا سيما التقارير التي تتحدث عن انتشار العنف الجنسي والقتل على أساس العرق في غرب دارفور على يد قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، في بيان: "الفظائع التي تحدث اليوم في غرب دارفور ومناطق أخرى هي تذكير ينذر بالسوء بالأحداث المروعة التي دفعت الولايات المتحدة إلى أن تخلص إلى أن إبادة جماعية اُرتكبت في دارفور خلال عام 2004".

وأضاف: "ندين، على الخصوص، مقتل والي غرب دارفور خميس أبكر، الأربعاء، بعد أن اتهم قوات الدعم السريع وقوات أخرى بارتكاب إبادة جماعية".

وتابع: "نعرب عن قلقنا إزاء التقارير التي تفيد بمقتل شقيق سلطان المساليت (زعيم القبيلة) و 16 آخرين في الجنينة، الثلاثاء".

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