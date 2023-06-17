دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني ومريم فردوس وعلي الغامدي، مساء الجمعة، إلى الرياض، بعد نجاح المهمة العلمية التي قام بها القرني وبرناوي في محطة الفضاء الدولية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكان في استقبال الرواد بمطار الملك خالد الدولي، كل من رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، بحسب بيان الوكالة.

كما كان في استقبال الرواد أهاليهم الذين رحبوا بهم وصافحوهم بعد عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، بحسب فيديو نشرته وكالة الفضاء السعودية على موقعها بتويتر.

ومن جانبها، أعلنت وكالة الفضاء السعودية أن "وصول رائدَي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن، سيكعس نتائجه على خدمة البشرية، كما سيعزّز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، ويشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات"، وفق ما نقلت (واس).

وأكدت الوكالة، أن "ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية، يُعد مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للفضاء".

ولفتت الوكالة إلى "أن المهمة حققت عدداً من الأهداف التي تعمل عليها المملكة، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين يُلهمون أجيال المستقبل، للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية، حسبما أفادت وكالة (واس).

وكان رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم 31 مايو/ أيار الماضي، حيث أجريا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعا بالسعودية عبر الأقمار الاصطناعية، بحسب (واس).