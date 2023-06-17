دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، ضرورة أن تكون المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، في وقت وصف مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين في طهران بأنها "إيجابية".

وقال وزير الخارجية السعودي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني أمير عبداللهيان: "نؤكد على أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: "سنعمل بإيجابية مع إيران لتحقيق المصالح المشتركة ونأمل أن تنعكس عودة العلاقات الطبيعية مع إيران على المنطقة والعالم والتعاون السعودي الإيراني مهم لأمن الملاحة المائية".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "السعودية وإيران بلدان مهمان في المنطقة يجمعهما حسن الجوار وعلاقتنا مع إيران قائمة على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وكشف الأمير فيصل بن فرحان عن قرب افتتاح السفارة السعودية في إيران، فيما أشار إلى أنه يعتزم نقل دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الإيراني محمود رئيسي لزيارة المملكة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني: "نرحب بزيارة وزير الخارجية السعودي ونؤكد أهميتها لتوطيد العلاقات ونشكر السعودية على تسهيل عملية إعادة التمثيل الدبلوماسي".

وأضاف أمير عبداللهيان أنه تبادل مع نظيره السعودي اسمي السفيرين المزمع اعتمادهما في البلدين، قائلا: "نعمل على المصادقة عليهما".

وتحدث وزير الخارجية الإيراني عن مباحثات مع السعودية لتشكيل لجنة اقتصادية وسياسية وحدودية مشتركة.

يأتي تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، بعد توقيع اتفاق برعاية صينية أعاد بموجبه العلاقات بين السعودية وإيران وأنهي 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية.