دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتقلت شرطة مكة مقيما ووافدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، بحسب مقطع فيديو وبيان نشره الأمن العام السعودي على صفحته بتويتر.

وقال الأمن العام السعودي، في بيان، مساء الجمعة: "قبضت شرطة مكة المكرمة على مقيم ووافدين اثنين بتأشيرة زيارة جميعهم مصريون، لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف الأمن العام: "كما تم ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وأوضح الأمن العام أنه "يهيب بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرا في الوقت نفسه، من حملات الحج الوهمية، ودعا إلى الإبلاغ عنها".