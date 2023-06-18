حول ارتداء المحرم النظارة وساعة اليد والخاتم.. "إفتاء مصر" تُبدي رأيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبدت دار الإفتاء المصرية رأيها، الأحد، في جواز أن يرتدي المحرم النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن ترتدي المرأة المحرمة الحلي المعتادة والجوارب والحرير.

وقالت دار الإفتاء في تغريدات على موقعها الرسمي بتويتر: "يجوز للمُحرِم أن يلبس النظارة وساعة اليد والخاتم المباح، وأن يشدَّ على وسطه الحزام ونحوَه".

وأضافت: "كما يجوز للمرأة أن تلبس الحلي المعتادة والحرير والجوارب وما تشاء من ألوانٍ دون تبرُّج، وإن كان الأَولى البُعد عن الألوان اللافتة والزينة".

وأوضحت دار الإفتاء في تغريدة ثانية مخاطبة الحجاج قائلة: "أخي الحاج: كن على يقين أن اختلاف الفقهاء في مسائل الأحكام الشرعية رحمةٌ وتيسيرٌ، فلا تُشَدِّد على نفسك، ولا تظنَّنَّ بأحدٍ عَمِل عملًا يخالف ما تعمله ظن سوء ما دام عمله يوافق قولًا لأحد المجتهدين المعتبرين".

وفي تغريدة أخرى، أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن "الحيض أو النفاس لا يمنع من الإحرام، وللحائض والنُّفساء عند الإحرام أن تأتي بكل أعمال الحج، لكنها لا تطوف؛ لأنها ممنوعة من الدخول في المسجد، إلا في طواف الإفاضة إذا ضاق وقتُها عن المكث في مكة إلى أن ينقطع دمُها، فلها أن تغسل الموضع وتتحفظ حتى لا يسقط الدم وتطوف، ولو فاجأها الحيض في طواف الوداع أو قبله تركته وسافرت مع فوجها، ولا شيء عليها".