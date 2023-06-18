يمنيون ينتظرون في مطار صنعاء الدولي للصعود إلى رحلة متجهة إلى السعودية لأداء فريضة الحج، في 17 يونيو/ حزيران 2023.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت أول رحلة جوية منذ 2016، من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مساء السبت، وعلى متنها 270 راكبا، من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت الوكالة أنه "كان في استقبالهم لدى وصولهم المطار السعودي، نائب القنصل اليمنى أحمد السعدي، وعدد من المسؤولين في وزارة الحج والعمرة السعودية، ومن مطار الملك عبدالعزيز الدولي".

وبحسب الوكالة، فقد "أعرب الحجاج اليمنيون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة السعودية على التسهيلات التي قدمتها لليمنيين الراغبين بأداء فريضة الحج هذا العام، منوهين بحفاوة الاستقبال الذي وجدوه بالمطار من كافة المسؤولين".

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، قد "أعلنت تسهيل وصول الحجاج اليمنيين القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام وأداء العمرة، من مطار صنعاء إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أسوة ببقية المنافذ البرية والجوية مع اليمن، امتداداً لحرص المملكة على تيسير أداء فريضة وتسهيل أداء مناسك الحج والعمرة على الحجاج والمعتمرين من جميع الدول الإسلامية والعربية"، طبقا للوكالة السعودية.