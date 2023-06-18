دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن إيران ليس لديها أي مانع لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، موضحا أن من وصفهم بـ"أعداء المسلمين" هم من يعارضون تنمية التعاون الثنائي والإقليمي بين إيران والسعودية، بحسب وكالة (إرنا) الإيرانية الحكومية للأنباء.

وبحسب الوكالة، فقد "رحب رئيسي لدى استقباله، مساء السبت، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بعودة العلاقات بين الرياض وطهران"، واصفا 'إيران والسعودية بالبلدين المهمين والمؤثرين في العالم الإسلامي"، مشيرا إلى ترحيب الشعوب الإسلامية بعودة العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس الإيراني: "منطقتنا تعاني من مشاكل وقضايا مختلفة تنعكس سلبا على العالم الإسلامي، وأن التغلب على هذه المشاكل ممكن من خلال التعاون والحوار بين دول المنطقة دون الحاجة لتدخل الأجانب"، حسبما أفادت (إرنا).

كما تطرق رئيسي "إلى التجربة الناجحة لإيران في مكافحة الإرهاب والقضاء على المجاميع الإرهابية"، معتبرا أن "هذه التجربة يمكن أن تكون محورا للتعاون بين السعودية وإيران"، طبقا للوكالة.

وكان وزير الخارجية السعودي أجرى، السبت، أول زيارة لمسؤول سعودي منذ سنوات إلى إيران، لبحث استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح السفارة السعودية في طهران.