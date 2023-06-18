دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أشاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بالرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووصفه بأنه "حكيم العرب ومثال الحاكم العادل"، مما أثار تفاعلا.

وجاء تعليق ساويرس على صفحته الرسمية بتويتر، الأحد، ردا على تغريدة رصد فيها مغرد إماراتي أنشطة رئيس بلاده خلال أسبوع.

وقال المغرد الإماراتي عن رئيس بلاده: "يواصل الليل بالنهار لرفعة وطنه وشعبه وأمته قائدنا (حفظه الله) في أقل من أسبوع".

ورصد المغرد أنشطة الشيخ محمد بن زايد، موضحا أنه التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يوم 10 يونيو/حزيران الجاري، وأنه استقبل الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة حاكم دبي في يوم 13 يونيو، كما التقى الشيخ محمد بن زايد رئيس تشاد الانتقالي في 14 يونيو، ثم في يوم 15 يونيو التقى الرئيس الصربي في بلغراد، كما التقى الشيخ محمد بن زايد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 16 يونيو في سانت بطرسبرغ، والتقى أيضا في نفس اليوم حاكم رأس الخيمة في منتدى سانت بطرسبرغ".

واختتم تغريدته قائلا:" حفظ الله الإمارات وقيادتها وشعبها والحمد لله على نعمة الإمارات".

وتعليقا على تلك التغريدة، قال ساويرس عن الشيخ محمد بن زايد: " يواظب علي الرياضة دائما و fit … فنرجو من الله ان يعطيه الصحة و العافية و السعادة حكيم العرب و مثال الحاكم العادل".

وأثارت تغريدة ساويريس ردود فعل من جانب العديد من المغردين كانت هذه أبرزها: