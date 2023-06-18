دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أن إسرائيل توافق على تطوير حقل "مارين" للغاز قبالة سواحل قطاع غزة، بالتنسيق مع مصر والسلطة الفلسطينية.

وقال نتنياهو على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، بعد اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي: "في إطار الجهود القائمة بين دولة إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الفلسطينية والحفاظ على الاستقرار الأمني الإقليمي، تقرر تطوير حقل مارين البحري للغاز قبالة سواحل غزة".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "تنفيذ المشروع يخضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية والحوار المباشر مع مصر، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، واستكمال العمل المشترك بين الوزارات بقيادة مجلس الأمن القومي، من أجل الحفاظ على المصالح الأمنية والدبلوماسية لإسرائيل".

وأكد حساب نتنياهو في تغريدة أخرى، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي، على تشكيل اللجنة الوزارية للقطاع العربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء أبرزهم العدل، والأمن القومي والمالية والتعليم والمخابرات والداخلية والصحة.