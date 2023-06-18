المحكمة العليا السعودية تعلن رؤية هلال ذي الحجة.. و28 يونيو عيد الأضحى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المحكمة العليا السعودية، الأحد، مواعيد الوقوف بجبل عرفة وعيد الأضحى، وفقا لرؤية دائرة الأهلة.

وقالت المحكمة إن يوم غدٍ الاثنين هو غرة شهر ذي الحجة، وأن الأربعاء من الأسبوع المقبل سيكون فيه عيد الأضحى.

في بيان الأحد، أوضحت المحكمة العليا: "لأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر ذي الحجة هذه الليلة؛ فإن الدائرة (دائرة الأهلة) تقرر أن يوم غد الاثنين 1 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو/ حزيران 2023م هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم الثلاثاء 9 / 12 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق للسابع والعشرين من شهر يونيو/ حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الذي يليه".