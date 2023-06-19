أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- من المقرر أن يمثل تسعة مصريين، اُعتقلوا أواخر الأسبوع الماضي، للاشتباه بضلوعهم في تهريب غير قانوني للبشر بعد غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية، أمام قاضٍ في مدينة كالاماتا الساحلية، في الساعة الرابعة بعد منتصف الليل بالتوقيت الشرقي لأمريكا.

ويواجه المصريون التسعة تهماً من بينها: تهريب بشر بشكل غير قانوني، وتشكيل منظمة إجرامية، والتسبب في غرق سفينة.

وغرق قارب يحمل مهاجرين قبالة ساحل اليونان بعد إبحاره من مدينة طبرق في ليبيا، حسبما ذكرت قناة ERT اليونانية المملوكة للدولة، نقلاً عن معلومات أولية من السلطات، الأربعاء.

وذكرت ERT أيضًا أن السلطات الإيطالية قد أبلغت السلطات اليونانية بشأن المركب، حوالي الساعة 2.30 صباحًا بالتوقيت المحلي، الأربعاء.

ووُضعت مستشفيات في مدن طرابلس وكالاماتا وسبارتا اليونانية وفي قبرص أيضا في حالة تأهب.