دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدانت مصر، "الاعتداء" الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية، صباح الاثنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية على صفحتها بفيسبوك.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها إن "مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، صباح الاثنين، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين، مما أسفر عن وقوع 3 ضحايا و31 مصابا، حتى الآن"، بحسب البيان.

وأكدت الخارجية في البيان على "رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية"، محذرة من "مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني".

وأشارت الوزارة إلى أن "مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع، وتُنذر بخروجها عن السيطرة، وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة"، حسبما أفاد البيان.

وكان قتال واسع اندلع بين القوات العسكرية الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، الاثنين، ما أسفر عن مقتل 4 فلسطينيين على الأقل بينهم مراهق، وإصابة 45 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

كما أصيب في المواجهات 7 جنود إسرائيليين بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.