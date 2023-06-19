دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق مواطن سعودي في المنطقة الشرقية للمملكة، الاثنين، بعد إدانته بـ"الانضمام إلى خلية إرهابية ومهاجمته مركبات الأمن عدة مرات"، حسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة، في بيانها: "أقدم مسلم بن أحمد بن مسلم الميلاد، سعودي الجنسية، على الانضمام لخلية إرهابية، من بينهم مطلوبون أمنيا في المواجهات مع رجال الأمن، والهجوم المسلح عدة مرات على رجال الأمن والمركبات الرسمية، وإطلاق النار ورمي قنابل حارقة على رجال الأمن، أثناء أداء واجبهم بقصد قتلهم، وإخلالهم بالأمن الداخلي، ومتاجرتهم بالأسلحة النارية والمواد المخدرة، ودعمه للمطلوبين أمنيا في المواجهات مع رجال الأمن بالأسلحة، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية، وتستره على مطلوبين أمنيا"، وفقا لـ واس.

وأضاف البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت بحقه "صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل تعزيرًا، وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيد من مرجعه".