القدس (CNN)-- قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ريتشارد هيشت في إفادة للصحفيين، إن جنودا ما زالوا عالقين في سيارات الجيش التي تتعرض لإطلاق النار وينتظرون إخراجهم من جنين بعد مداهمة، صباح الإثنين.

وأضاف هيشت: "ليسوا محاصرين"، و"انتقلوا إلى مركبات محمية أخرى تشارك في إخراجهم".

وأشار هيشت إلى أنه ليس من الواضح عدد الجنود الذين ينتظرون الإنقاذ، لكنه أشار إلى أن خمس مركبات على الأقل عالقة. وقال: "لا يبدو الأمر جيدا"، "سيستغرق الأمر بضع ساعات، سيكون صعبا جدا".

وخلال مداهمة صباحا بالقرب من مخيم اللاجئين في جنين لاعتقال اثنين من المشتبه بهم، أوضح هيشت أن عربة بناثر كوماند وعربة "Liaison" أصيبتا بعبوة ناسفة "متطورة جدا".

وقال هيشت: "حجم العبوة الناسفة يمثل مشكلة. ما زلنا نبحث في الأمر، إنه أمر غير عادي ودرامي إلى حد كبير، سيؤثر على كيفية قيامنا بالأعمال".

وأردف هيشت قائلا إن الجنود تعرضوا لـ"كمية هائلة من النيران"، بالإضافة إلى المتفجرات، ولم يتمكن من توضيح كيفية إصابة الجنود السبعة، سواء من جراء العبوة الناسفة أو بنيران أخرى.

وقال هيشت إن طائرة هليكوبتر أباتشي استُخدمت لإطلاق النار في مناطق مفتوحة لتوفير غطاء، بينما كانت بعض عمليات الإنقاذ جارية، موضحا أن مثل هذا التكتيك لم يُستخدم "منذ فترة طويلة".

وأضاف هيشت أنه اعتبارا من الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (5:30 بالتوقيت الشرقي)، كانت عمليات تبادل إطلاق النار مستمرة. وقال إن المسلحين كانوا يطلقون النار من داخل مسجد. موضحا أن الجيش "على علم باستهداف عدد كبير من الفلسطينيين"، وسيعرفون المزيد من التفاصيل في الساعات المقبلة.