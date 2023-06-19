الجيش الأردني: تحطم طائرة مروحية عسكرية وإصابة طياريها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحطمت طائرة مروحية عسكرية من طراز كوبرا خلال رحلة تدريبية، الاثنين، ما أدى إلى هبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة شمالي غرب العاصمة الأردنية عمّان، حسبما نقل بيان للجيش الأردني عن مصدر عسكري.

وقال المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إنه لم تكن هناك إصابات بين المدنيين جراء الحادث.

وأوضح المصدر أن تحطم الطائرة أدى إلى إصابة طياريها اللذين تم إخلائهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

ودعا الجيش الأردني المواطنين إلى عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة، وفقا للبيان.