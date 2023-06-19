دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تبادل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، التهاني بمناسبة إعلان استئناف عمل السفارتين في البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتي (وام).

وكانت الوكالة الإماراتية ذكرت، الاثنين، أن "الإمارات وقطر تقرران إعادة التمثيل الدبلوماسي .. وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي مزاولة أعمالها اليوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023".

وقالت الوكالة في بيان إن الوزيرين "تبادلا هاتفيا التهنئة بمناسبة استئناف سفارة قطر في أبوظبي وقنصليتها في دبي وسفارة دولة الإمارات في الدوحة مزاولة أعمالها، الاثنين".

وبحسب (وام)، فقد "رحب الشيخ عبدالله بن زايد، بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين دولة الإمارات ودولة قطر، كما تؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما".

كما بحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، "العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما، وتبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب الوكالة الإماراتية.

ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، رحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن تطلع دولة قطر إلى تعزيز الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين".