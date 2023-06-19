دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، للمرة الأولى بعد سنوات من الغياب إثر مقتل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، الأحد، تفاعلا واسعا على موقع تويتر، نرصد في هذا الخبر أبرز التعليقات.

ونشر رجل الأعمال السعودي أحمد العبيكان، خال سعود القحطاني، الأحد، لقطات مصورة في حسابه عبر تويتر، لدى استقباله له في بيته بجدة.

وتباينت تعليقات المغردين على ظهور القحطاني، إذ كتبت الباحثة التركية خديجة جنكيز، عن القحطاني: "يبدو أنه منهار نفسيا وجسديا فهذا قليل له أمام ما قام به في حق الأبرياء".

ونشر الداعية عائض القرني كلمات مدح بالمستشار السابق بالديوان الملكي قال فيها: "حيّا الله هذه الطلّة... طلّة الأصالة والنُبل، طلّة وجه الكرم والشهامة، طلّة المراجل والوفا للقيادة والوطن، دام مجدك يا أبا خالد"، على حد قوله.

من جانبه، نشر "الناشط السياسي"، محمد عزالدين، تغريدة تصمنت موقعا مزعوما قال إن القحطاني كان فيه، مشيرا إلى أن الموقع المزعوم هو حي الزهراء في مدينة جدة.

وكتب الشاعر السعودي ياسر التويجري تغريدة قال فيها: "يا حي هالشوفة.. الغالي سعود القحطاني".