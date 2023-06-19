دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، الاثنين، أمام نائب أمير البلاد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بعد صدور مرسوم تشكيلها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان قد صدر في الكويت، الأحد، مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الكويتية المؤلفة من 15 وزيرًا، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب كونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الكويتي في كلمة بعد أداء اليمين: "ملتزمون بأحكام الدستور ومراعاة حريات الشعب ومصالحه وأمواله، ونؤكد على أن يكون التعاون الإيجابي البناء مع مجلس الأمة وكافة أطياف المجتمع ومؤسساته عماد أعمالنا لتحقيق الإنجاز المأمول".

وأضاف الشيخ أحمد نواف الأحمد: "نعاهد الله أولا، ثم أمير البلاد، وولي العهد، وأهل الكويت أن نكون أهلا للثقة الغالية في حمل المسؤولية واضعين نصب أعيننا القضايا العالقة وحجم التحديات الجسام ومواجهتها مكرسين أنفسنا لخدمة الكويت"، حسبما نقلت عنه (كونا).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن ولي العهد الكويتي قوله لأعضاء الحكومة الجديدة: "حدّدوا مكامن الخلل ومواطن القصور وأحسنوا الدراسة والتشخيص، قفوا على الأسباب وضعوا الخطط والأهداف للوصول إلى المعالجة والإصلاح، ومن ثم التطوير بكل ثقة وارتياح".

وأضاف موجهًا حديثه للوزراء: "عليكم مع بدء مرحلة جديدة من العمل الوزاري، الوعي الكامل واليقظة التامة للمحافظة على مصالح الوطن والمواطنين، وأنا معكم الموجه والناصح الأمين"، وفقًا لـ كونا..