دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وفقًا لنتائج استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي الخامس عشر لرأي الشباب العربي، يرى الشباب العرب تركيا والصين كأبرز حلفاء غير عرب لبلدانهم، في حين يرى معظم الشباب بأن أمريكا تحتل موقعًا بارزًا بصفتها القوة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط.

حسب الاستطلاع، يقول 82٪ من الشبان والشابات العرب إن تركيا تشكل حليفًا لبلدهم، تليها الصين بنسبة 80٪ بينما تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة، بعدها روسيا في المرتبة التاسعة. تفيد بيانات الاستطلاع أن أكثر من نصف الشباب العرب لا يزالون يرون الولايات المتحدة كحليف حقيقي لبلدانهم، وثلثيهم يتوقعون أن تكون الولايات المتحدة حليفاً أقوى لبلدانهم في المستقبل القريب بالمقارنة مع روسيا والصين.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على أبرز نتائج استطلاع رأي الشباب العربي لعام 2023.

ملاحظة: تم إجراء الاستطلاع في الفترة ما بين 27 مارس/ آذار إلى 12 أبريل/ نيسان 2023، وتم استطلاع آراء الشباب العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في 53 مدينة من 18 دولة عربية، بما في ذلك جنوب السودان للمرة الأولى. ليشمل أكثر من 200 مليون شاب وشابة.