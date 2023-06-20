مقتل 4 إسرائيليين في إطلاق نار قرب مستوطنة بالضفة الغربية

القدس (CNN)-- قال إيلي بن، الرئيس التنفيذي لخدمة الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود الحمراء)، الثلاثاء، إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون في إطلاق النار قرب مستوطنة إيلي بالضفة الغربية.

واضاف مسؤول "نجمة داوود الحمراء" أن بين الجرحى إصابة خطيرة واثنان بجروح متوسطة وآخر إصابته طفيفة.

وقالت "نجمة داوود الحمراء" إن الجرحى الأربعة ينقلون جميعًا إلى مستشفيات في القدس أو بيتح تيكفا.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن "مخرّبين أطلقوا النار بالقرب من محطة وقود وتم تحييد أحد الإرهابيين". وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تلاحق مشتبه بهم إضافيين.