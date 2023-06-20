ضاحي خلفان عن "الربيع العربي": الحمدلله أننا أفشلنا المخطط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، أن "الربيع العربي" كان مخططا لـ"زعزعة الأمن العربي"، لافتا إلى أنه يحمد الله على إفشاله، الثلاثاء.

وقال خلفان في تغريدة على تويتر: "ثورات الربيع العربي كانت مخططا لزعزعة الأمن العربي.. فشل... لا بارك الله في من خطط له".

وتابع نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "حين أعود بالذاكرة الى السنوات القليلة الماضية أقول الحمد لله إن المخطط الذي سُمي بثورات الربيع العربي والذي تبنته بعض الدول أفشلناه فشلا ذريعا".

وتسمى الثورات التي شهدتها بعض الدول العربية ابتداء من تونس مطلع العقد الماضي بـ"الربيع العربي" إذ شهدت هذه المرحلة حراكا شعبيا في دول عربية عدة أدى بعضها إلى إسقاط أنظمة الحكم في حين تحولت أخرى إلى حروب أهلية.