حماس تعلن هوية مُطلقي النار قرب مستوطنة في الضفة الغربية

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة حماس أن المسلح الثاني في هجوم الثلاثاء بالضفة الغربية هو خالد صباح (24 عامًا) من منطقة طوباس بالضفة الغربية.

وأظهرت مقاطع فيديو من قريته، موكب جنازة ودفن له بعد وقت قصير من تعقبه وقتله على يد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشين بيت).

وقالت حماس إن الهجوم الذي وقع بالقرب من مستوطنة إيلي جاء ردًا على مقتل قياديين في غزة والعدوان الإسرائيلي في جنين ونابلس.

وذكر البيان أيضًا أن مهند شحادة (26 عامًا) هو المسلح الثاني.

وأشارت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن الاثنين كانا صديقين.

في غضون ذلك، توجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إلى موقع إطلاق النار على ثمانية إسرائيليين في الضفة الغربية، الثلاثاء، ودعا المستوطنين إلى تسليح أنفسهم.

وقال بن غفير: "أنا أدعو سكان يهودا والسامرة إلى حمل السلاح"، قالها مستخدماً الأسماء التوراتية التي تستخدمها إسرائيل رسميًا لوصف الضفة الغربية. وأضاف: "إنها (الأسلحة) تنقذ الأرواح…. نحن نجلس هنا مثل البط في برميل".

ودعا بن غفير إسرائيل إلى أن تكون أكثر شدة في الضفة الغربية: "العودة إلى عمليات القتل المستهدف، وهدم المباني، وإقامة الحواجز، وترحيل الإرهابيين، ووضع عقوبة الإعدام للإرهابيين في القانون".

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هجري، بيانًا بشأن الهجمات بالقرب من مستوطنة إيلي الإسرائيلية في الضفة الغربية، الثلاثاء، قائلاً إن كلا المسلحين ينتميان إلى حماس.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه معلومات استخباراتية تحذر من الهجوم قبل وقوعه.

وقع الهجوم قرب مستوطنة إيلي بالضفة الغربية، وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين على الأقل وإصابة 4 آخرين.

ويُظهر إحصاء CNN أن إطلاق نار يوم الثلاثاء في إيلي بالضفة الغربية هو أكثر الهجمات دموية على الإسرائيليين منذ 27 يناير/ كانون الثاني. وقتل سبعة إسرائيليين في هجوم يناير بالقرب من كنيس يهودي في منطقة نفيه يعقوب بالقدس.

تم بناء نيفيه يعقوب على أرض احتلتها إسرائيل.