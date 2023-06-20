أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، خلال زيارته على رأس وفد للدوحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وقالت الوكالة في بيان إنه "تم خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما تطورات الأوضاع في المنطقة"، بحسب البيان.

وذكر مصدر مسؤول مطلع، الثلاثاء، أن مسؤولين قطريين يناقشون مع وزير الخارجية الإيراني "سبل المضي قدما" فيما يتعلق بتبادل الأسرى والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال المصدر الرسمي في بيان إن "زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة تركز على المناقشات حول العلاقات الثنائية ودعم القطريين للمضي قدما فيما يتعلق بتبادل المعتقلين، والإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية".

ويأتي ذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها محافظ البنك المركزي الإيراني، الأسبوع الماضي إلى قطر، بحسب المصدر، الذي شارك البيان، لكنه طلب عدم الكشف عن هويته.

ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الإيراني إلى سلطنة عُمان بعد محادثاته مع المسؤولين القطريين في الدوحة.

ولعبت كل من قطر وسلطنة عُمان أدوار وساطة في العديد من القضايا بين إيران والولايات المتحدة في الماضي.

وتأتي محطات أمير عبد اللهيان الإقليمية وسط أنباء عن محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستُؤنفت المحادثات النووية أواخر العام الماضي، بعد أشهر من انهيار محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وانسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاقية التاريخية في عام 2018، وعززت إيران بشكل متزايد من برنامجها النووي في انتهاك للاتفاق النووي.

وسافر بريت ماكغورك، أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، عدة مرات إلى عُمان، لإجراء مناقشات غير مباشرة مع ممثلي الحكومة الإيرانية، خلال الأشهر الماضية.