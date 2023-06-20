دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن مركز المملكة في مؤشر التنافسية العالمية قد شهد تحسنًا في عام 2023، قائلا: "لا تصدقوني، انظروا فقط إلى الأرقام".

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي في فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر بتويتر، على هامش اللقاءات التي يجريها الأمير محمد بن سلمان في باريس قبل تقديم ملف ترشح الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال محمد بن سلمان: "مركزنا في التنافسية العالمية تحسن، وأُعلن هذ الشيء أعتقد قبل عدة أسابيع، انظر للأرقام، لا تصدقني، انظر فقط للأرقام توضح لك أينا كنا وأين نحن اليوم، وانظر أيضا للأرقام في العام القادم توضح لك هذا".

وذكرت "الإخبارية" أن "المملكة في المرتبة الـ17 عالميًا في مؤشر التنافسية والـ3 بين دول العشرين، وفي المرتبة الـ1 في كفاءة المالية العامة، وفي المرتبة الـ6 في مؤشر الأداء الاقتصادي، وفي المرتبة الـ11 في كفاءة أداء الحكومة".