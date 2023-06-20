دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، الأوضاع في السودان خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير باسم "حميدتي".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها بتويتر، أنه جرى خلال الاتصالين مع البرهان وحميدتي، "بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة".

وأكد وزير الخارجية السعودي، "على أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية"، بحسب ما أفادت الوزارة.

وأضافت الوزارة أن "وزير الخارجية السعودي جدد دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق".

وكانت قد دخلت هدنة جديدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حيز التنفيذ، الاثنين، ولمدة 3 أيام، بعدما توسطت فيها كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، خلال محادثات جدة.