دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع مقطع فيديو أظهر "ازدحاما" لالتقاط صورة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال مشاركته في حفل استقبال السعودية الخاص بترشحها لاستضافة "إكسبو 2030" والذي أُقيم في باريس الإثنين.

وتداول مغردون مقطع الفيديو الذي يظهر فيه الأمير محمد بن سلمان وهو يلتقط صورا مع عدد من الحضور خلال مشاركته في الحفل.

وعلق الإعلامي السعودي عضوان الأحمري على الفيديو بالقول: "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل قليل في حفل استقبال السعودية الخاص بترشحها لاستضافة الرياض أكسبو 2030".

من جانبه، قال حساب "تاريخ آل سعود" تعليقا على المقطع: "الكل يرغب من المجد صورة"، على حد قوله.

وكتب حساب "كولومبوس" على تويتر: "جموع غفيرة في باريس يغلقون الطريق على سمو ولي العهد لأخذ صورة شخصية معه".

ووصل ولي العهد السعودي إلى فرنسا قبل أسبوع تقريبا حيث كان باستقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.