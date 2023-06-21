محلل إيراني يسلط الضوء على المحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة.. ما الهدف منها؟

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(CNN)-- قال نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، إنه أجرى "محادثات مكثفة" مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري على مدى يومين في العاصمة القطرية، الدوحة، حول "الطريق إلى الأمام بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة" وقضايا أخرى.

وقال مورا على تويتر إن مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية الصعبة نوقشت مع كاني.

ويأتي الاجتماع بعد يوم من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الدوحة للتباحث مع المسؤولين القطريين حول "سبل المضي قدمًا" فيما يتعلق بتبادل الأسرى، والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أمير عبد اللهيان سافر إلى سلطنة عُمان، الأربعاء، لعقد اجتماعات. لعبت كل من قطر وسلطنة عمان أدوار وساطة في تبادل الأسرى بين إيران والدول الغربية في الماضي.

وتأتي محطات أمير عبد اللهيان الإقليمية وسط أنباء عن محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران.

استؤنفت المحادثات في أواخر العام الماضي، بعد أشهر من انهيار محاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

انسحبت إدارة دونالد ترامب من الاتفاقية التاريخية في عام 2018 ووسعت إيران بشكل متزايد برنامجها النووي في انتهاك للاتفاق، المعروف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).