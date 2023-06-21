تداول تصريحات "غير ملائمة" بفيديو لجنود إسرائيليين والجيش يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجنود إسرائيليين وما أدلوا به من تصريحات "غير ملائمة" الأمر الذي أثار تفاعلا وتعقيبا من الجيش الإسرائيلي.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي بتغريدة، الأربعاء، قال فيها: "في أعقاب التصريحات غير الملائمة والمرفوضة لجنود من جيش الدفاع في فيديو نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم توقيف الجنود ليلة أمس (الثلاثاء) وفتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية، على أن يتم عرض نتائجه على النيابة العسكرية لفحصها".

ولم يقدم أدرعي تفاصيل إضافية.

وفي تغريدة سابقة، نشر أدرعي صورة لتوزيع فلسطينيين حلوى عقب عملية عيلي، قائلا بتعليق: "في أيام العشر يصوم المسلم ويصلي ويدعو بالخير ويتفادى السيئات وماذا يفعل البعض من الفلسطينيين؟ يشمتون. يا عيب الشوم ’يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ‘ عملية عيلي ارهابية مش بطولية نفذها ارهابيون فلسطينيون جبناء".

وفي سياق منفصل، اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، وفاة فتاة فلسطينية برصاصة في رأسها إثر توغل اسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية، الثلاثاء متأثرة بجراحها.