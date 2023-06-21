بعبارة "تعرفونه؟".. هكذا احتفى محمد بن زايد بمناسبة "يوم الأب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتبع رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طريقة مميزة بالاحتفال بمناسبة "يوم الأب" على صفحته الرسمية على تويتر الأربعاء.

وكتب الشيخ محمد بن زايد على تويتر: "يوم الأب العالمي... تعرفونه؟" في إشارة إلى والده الرئيس الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وحصدت التغريدة ردود فعل واسعة، إذ تداول عدد من المغردين صورا قديمة للشيخ محمد بن زايد مع والده.

وتُوفي الشيخ زايد بن سلطان في 2 نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2004 عن عمر يناهز 86 عاما بعد أن أسس لقيام الاتحاد عام 1971.

والشيخ محمد بن زايد هو الابن الثالث للشيخ زايد بعد الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد والراحل الشيخ سلطان بن زايد.