بعد كشف طريقة قتل والده.. السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرا بحق القثامي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذها لحكم القتل تعزيرا بحق مواطن سعودي أقدم على نحر والده وطعنه في منطقة مكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم مطر بن عبد الله بن غويزي القثامي - سعودي الجنسية - على قتل والده، وذلك بالترصد له وضربه بقطعة حديدية عدة مرات على رأسه وطعنه بسكين في رقبته ثم نحره.. وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه".

وتابعت: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق / مطر بن عبد الله بن غويزي القثامي - سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 2 / 12 / 1444هـ الموافق 20 / 6 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة".

وأضافت: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل".