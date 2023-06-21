دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أمر النائب العام السعودي، الأربعاء، بالقبض على شخصين نفذا مقلبا بوافد في المملكة، إذ تنكر أحدهما بزي النساء داخل سيارة كان يجلس فيها الوافد معهما وأوهمه بأنه سيدة معجبة به قبل أن يكشفا له أمر المقلب، ما أثار سخطا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية الثلاثاء.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية أن النائب العام أمر بالقبض على "شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين".

وأشارت القناة إلى أن أمر القبض صدر بسبب "ظهور أحدهما متنكرا بزي نسائي أثناء تواجدهم في المركبة وتوثيق فعلهما ونشره".

وكشفت "الإخبارية" أن النائب العام أمر بـ"تحريك الدعوى الجزائية بحقهما تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة"، بعد القبض عليهما.

وكان مقطع فيديو قد انتشر بشكل واسع على موقع تويتر يظهر فيه شخصان ومعهما ثالث (الوافد) وقد تنكر أحد منظمي المقلب بزي نسائي (نقاب) وحاول إغواء الضحية وإيهامه بأنه امرأة معجبة به.

وتداول مغردون مقطع فيديو للوافد وهو يقول إن هذا المقطع "دمر حياته" و"شوه سمعته في السعودية والسودان" وأشار إلى أن أبناءه "يرفضون الحديث معه" بسبب المقطع المتداول، مؤكدا أنه لن يسامح من نفذ المقلب.

بالمقابل، قال المؤثر الذي نفذ المقلب إنه "أخذ موافقة الشخص الذي وقع ضحية المقلب لنشر المقطع قبل نشره".