(CNN)-- أسقطت طائرة عسكرية أمريكية مساعدات إغاثة لمخيم الركبان للنازحين في سوريا بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية، وفقا لقوة الطوارئ السورية (SETF)، وهي منظمة غير حكومية أمريكية سورية مقرها الولايات المتحدة.

وقُدمت المساعدة من قبل المنظمة غير الحكومية وسلمها الجيش الأمريكي.

وقالت المنظمة، في بيان مكتوب لـCNN: "لم يكن الإنجاز الرئيسي ممكنا بدون دعم وزارة الدفاع الأمريكية التي وسعت دعمها من خلال عملية العزم الصلب (OIR) من خلال المساعدة في نقل المساعدات إلى مخيم الركبان للنازحين داخليا على أساس المساحة المتاحة من خلال برنامج دينتون على الطائرات العسكرية الأمريكية التي كانت تسافر بالفعل إلى حامية التنف كجزء من العمليات الجارية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق دعمها للمعسكر، وأكدت يوم الثلاثاء انخفاض المساعدات.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية النقيب أبيغيل هاموك، في بيان مكتوب أُرسل إلى CNN: "يتم نقل المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات غير الحكومية على أساس المساحة المتاحة ولن يؤثر أو يحول الموارد من عملية العزم الصلب".

ويقع مخيم الركبان بالقرب من الحدود الأردنية العراقية، حيث عانى حوالي 8000 نازح مدني من حصار دام ثماني سنوات يفرضه النظام السوري وحلفاؤه الإيرانيون.

ولم تدخل مساعدات إنسانية إلى المخيم منذ فبراير/ شباط 2019.