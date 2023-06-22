دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)++ استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وقدم له دعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لزيارة طهران، وفق ما نقلته وكالتا الأنباء الإماراتية (وام) والإيرانية (إرنا).

وبحث الشيخ محمد بن زايد مع عبداللهيان "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة"، وفقا لـ"وام".

وتبادل الجانبان "وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها".

وقدم وزير الخارجية الإيراني دعوة من رئيسي للشيخ محمد بن زايد لزيارة إيران، وفقا للوكالة الإيرانية التي قالت أيضا إن الطرفين أعربا عن "ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، واتفق الطرفان على التنسيق والتخطيط والعمل المشترك لتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجالين التجاري والاقتصادي".

ووقعت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اتفاقية خدمات النقل الجوي مع إيران في دبي، الخميس، وفقا لوام.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل سياسة "الأجواء المفتوحة" وتهدف إلى تنظيم رحلات النقل بني البلدين وتعزيز "الربط الجوي بين دولة الإمارات,والجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي سيعود بالفائدة على الناقلات الوطنية من خلال توسيع خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التجارة والسياحة"، وفقا لوام.

يذكر أن هذه الزيارة الأولى لعبداللهيان إلى الإمارات منذ توليه منصب وزير الخارجية، وفق ما ذكرته (إرنا).