اختراق في خلاف شائك بين السعودية وإيران برعاية الصين.. وفيصل عباس يوضح لـCNN ما يعني ذلك بالنسبة لأمريكا

تقرير من إعداد محمد عبدالباري وعباس اللواتي، ضمن نشرة الشرق الأوسط البريدية من CNN. للاشتراك في النشرة (اضغط هنا)

(CNN)-- توصلت دراسة استقصائية للشباب في المنطقة إلى أن المزيد من الشباب العرب يرون الصين حليفة لدولهم أكثر من الولايات المتحدة.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة السابعة بين الدول التي تعتبر صديقة، مقارنة بالصين، التي احتلت المرتبة الثانية في استطلاع الشباب العربي الذي أجرته شركة العلاقات العامة "أصداء بي سي دبليو" ومقرها دبي.

تظهر النتائج أن الدعم للصين قد ارتفع تدريجياً على مر السنين مع توسع الوجود الصيني في المنطقة. لكنها تكشف أيضًا أنه بقدر ما يريد العرب أن تلعب الولايات المتحدة دورًا أصغر في الشرق الأوسط، يعتقد الكثيرون أن القوة العظمى ستستمر في كونها اللاعب الأكثر تأثيرًا.

يعتبر 80% من المستطلعين بأن الصين حليف لبلدهم، بينما رأى 72% أن الولايات المتحدة حليفة. نما التأييد لكلا البلدين مقارنة بالعام الماضي، حين حصدت الولايات المتحدة 63٪ والصين 78٪.

في المقابل، وجدت نسخة الاستطلاع للعام 2018 أن دولًا عربية أخرى قد هيمنت على الدول الخمس الأولى التي يُنظر إليها على أنها دول حليفة، باستثناء روسيا التي احتلت المرتبة الرابعة. لم تكن الصين ولا الولايات المتحدة من بين الخمسة الأوائل. أظهر استطلاع عام 2015 الولايات المتحدة في المرتبة الثانية.

اشتمل استطلاع هذا العام، في نسخته الخامسة عشرة، على مقابلات وجهًا لوجه مع 3600 عربي تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا في 53 مدينة في 18 دولة عربية، مما يعكس المشاعر المتطورة التي دفعها المشهد السياسي المتغير في المنطقة.

بينما تستمر الولايات المتحدة في الحفاظ على شعبيتها، تفوقت عليها دول أخرى في الترتيب على مر السنين. وُجد أن تركيا هي الدولة التي اعتبرها معظم الشباب العرب حليفة هذا العام، بنسبة 82٪.

قال 61٪ من بين الذين شملهم الاستطلاع إنهم يؤيدون فك ارتباط الولايات المتحدة بالشرق الأوسط، مع تسجيل معظم التأييد لذلك في شمال إفريقيا والمشرق العربي.

شعرت الدول العربية، ولا سيما دول الخليج، بالإحباط مما تعتبره تضاؤل اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة، وبدأت في السنوات الأخيرة في رسم سياستها الخارجية. لقد رفضوا الانحياز إلى أي جانب في حرب أوكرانيا واقتربوا من الصين، وأصروا على أن العالم يتجه نحو التعددية القطبية.

قالت آنا جاكوبس، محللة شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية وهي مؤسسة فكرية: "يبدو أن التصور القائل بأن الولايات المتحدة تنحرف استراتيجيًا بعيدًا عن الشرق الأوسط يتدفق من الحكومات إلى المواطنين في المنطقة. لكن هذا التصور يجب أن يؤخذ على محمل الجد. إن القوة الناعمة للولايات المتحدة ودورها كضامن للأمن في المنطقة قريبان من أن تحل محلهما قوى عالمية أخرى مثل الصين أو روسيا."

وفقًا للاستطلاع، يدرك الشباب العرب ذلك. ورغم ارتفاع شعبية الصين، لا يزال ثلثاهم يعتقدون أن الولايات المتحدة ستكون "حليفًا أكثر أهمية" من الصين وروسيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

يقول المحللون إن سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط مستمرة في عدم الحصول على التأييد الشعبي في المنطقة، لا سيما بدعمها لإسرائيل، والتي وجد الاستطلاع أنها تصنف باستمرار على أنها "العدو" الأول بين المستطلعين.

قال تشارلز ديون، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي خدم في الشرق الأوسط، لشبكة CNN إنه مع تقلص التصورات عن الأدوار الأخلاقية والقيادية للولايات المتحدة في المنطقة، فقد "تفاجأ بأن الولايات المتحدة احتلت مرتبة عالية كما فعلت".

وقال إن "غزواتها الدبلوماسية الأخيرة في المنطقة، تشير مع ذلك إلى أن الصين ترى أن دور الولايات المتحدة هناك يتراجع نسبيًا، وتبحث عن فرص لممارسة وبناء نفوذها على حساب الولايات المتحدة."

المغامرة في الدبلوماسية

على عكس الولايات المتحدة، تقدم بكين أجندتها في المنطقة مع التركيز على الاقتصاد دون قيود. وأكد بيان مشترك من 4000 كلمة بين المملكة العربية السعودية والصين في ديسمبر أنهما "ستدافعان عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية."

نمت الصين لتصبح أكبر شريك تجاري للدول المصدرة للنفط في المنطقة. وارتفعت تجارتها مع المملكة العربية السعودية من 4.1 مليار دولار في عام 2001 إلى 87.3 مليار دولار في العام 2021، أكثر من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين.

وقالت جاكوبس: "يعتبر الشرق الأوسط بالفعل ساحة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، ولكن أوضحت الجهات الإقليمية الفاعلة بأنها لن تضطر إلى اختيار جانب في منافسة بين القوى العظمى. لديهم الكثير من المصالح في كل من الشرق والغرب ويشعرون أنه يجب عليهم الحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع القوى العظمى."

بعد أن كانت تعتبر تقليديا لاعبا اقتصاديا في المنطقة، بدأت بكين في المغامرة في دبلوماسيتها في الشرق الأوسط الذي ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه مجال أمريكي.

وحققت الصين نصرًا دبلوماسيًا في مارس عندما توسطت في اتفاق سلام بين الخصمين القدامى إيران والسعودية.

عرضت الصين التوسط بين إسرائيل والفلسطينيين في أبريل. وأقامت الأسبوع الماضي مراسم استقبال رسمية كاملة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال زيارته الدولية التي قام بها للصين والتي استمرت أربعة أيام. لم يقم عباس بعد بزيارة البيت الأبيض في ظل رئاسة بايدن. ولم تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن منذ عودته إلى منصبه في ديسمبر كانون الأول.

قال ديون: "يبدو أن بايدن قد تخلى عن الدور التقليدي للولايات المتحدة كوسيط نزيه. يبدو لي هذا التراجع إلى سياسة تقليدية في الشرق الأوسط اعترافًا بأن الرئيس لديه مشاكل كافية -كونغرس معاد، معركة صعبة لإعادة انتخابه، حرب أوكرانيا، مواجهة مع الصين، وجدول أعمال محلي يحتاج إلى الكثير من العمل- لتولي الكثير من المهام الجديدة."

تعتبر روسيا الدولة التي تضررت سمعتها أكثر من غيرها منذ استطلاع العام الماضي، فقد تراجعت إلى المرتبة التاسعة بين الدول التي يعتبرها الشباب العربي حليفًا، من الثالثة العام الماضي. كما أنها تحتل المرتبة الثالثة بين تلك الدول التي يعتبرها العرب عدوًا هذا العام، لتحل محل الولايات المتحدة التي احتلت هذا المنصب العام الماضي، ولكنها الآن في المرتبة الخامسة. احتلت إسرائيل (86٪) وإيران (57٪) المراتب الأعلى بين الدول التي يعتبرها العرب أعداء.

وقالت جاكوبس إن تورط روسيا في الصراعات في أنحاء الشرق الأوسط قد يكون مسؤولاً عن تراجع شعبيتها. يبدو أن غزوهم لأوكرانيا قد أدى إلى تفاقم هذا الأمر.