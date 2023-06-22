دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، جدلا واسعا على تويتر الخميس، إذ ادعى مغردون أن الأول قال لولي العهد السعودي "يا طويل العمر" باللغة العربية في حين اختلف آخرون مع ذلك وأشاروا إلى أن هذه العبارة لم تخرج عن الرئيس الفرنسي.

وتداول مغردون مقطع فيديو لحظة استقبال ماكرون لولي العهد السعودي لدى وصول الثاني إلى مقر انعقاد قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة الفرنسية باريس، إذ سُمع صوت في المقطع يقول عبارة "طويل العمر".

وادعى مغردون أن الرئيس الفرنسي استخدم هذه العبارة للترحيب بالأمير محمد بن سلمان، لكن مقطع فيديو نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية أظهر أن الرئيس الفرنسي لم يُحرك شفتيه لحظة سماع الصوت الذي أطلق العبارة.

وقالت شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول، لينا، عبر صفحتها على تويتر: " مين سمعها؟؟ انا ما اسمع الا هاو ار يو".

ومن المؤكد حسبما يظهر في المقطع أن الرئيس الفرنسي سأل ولي العهد السعودي باللغة الإنجليزية: "كيف حالك؟".

ووسط هذا الجدل تساءل آخرون حول حقيقة استخدام الرئيس الفرنسي للعبارة، إذ كتب مغرد سعودي: " آخر الفيديو سمعت ماكرون يقول طويل العمر.. صحيح وإلا أحد ثاني؟".

ويُستخدم وصف "طويل العمر" في دول مجلس التعاون الخليجي كأسلوب لمناداة الملوك والأمراء والشيوخ ويتجسد معناه بشكل دعاء بإطالة عمر المنادى.

وكان ولي العهد السعودي وصل إلى فرنسا قبل أسبوع تقريبا حيث شارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030".