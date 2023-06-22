دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال وزير الخارجية القطري عبر تويتر: "التقيت اليوم في موسكو فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى أنه سلمه رسالة من أمير قطر "تتعلق بالعلاقات الثنائية بين بلدينا، والتشاور حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالي الطاقة والأمن الغذائي والمواضيع المعنية بالأمن والسلم الدوليين".

وأردف الشيخ محمد بن عبدالرحمن قائلا: "كما التقيت بدولة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ومعالي وزير الخارجية سيرغي لافروف لنقاش تطورات الأوضاع في سوريا وأفغانستان والملف النووي الإيراني، وسبل الحلول الدبلوماسية للأزمة الروسية الأوكرانية، نسعى دائماً للبحث عن الحلول السياسية للأزمات الدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين".

وأكد وزير الخارجية القطري أن الدوحة تدعم الحل السلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا وحث الطرفين على عدم اتخاذ أي خطوات من شانها تصعيد التوتر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس).