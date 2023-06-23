سوريا.. هجوم بطائرة مسيرة على مدينة القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرضت مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة الرئيس السوري بشار الأسد، لهجوم بطائرة مسيرة، الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية.

وقالت الوكالة السورية إن ما وصفتها بـ"التنظيمات الإرهابية" التي تنتشر بريفي اللاذقية وإدلب أطلقت الطائرة المسيرة.

وسقطت إحدى القذيفتين في أراض زراعية بجانب مستوصف القرداحة ما أدى إلى وفاة شخص يبلغ من العمر 25 عاما وإصابة آخر ووقوع أضرار مادية طفيفة، وفقا للوكالة.

وتعرضت بلدة دير شميل بريف حماة لهجوم بعدة قذائف أسفرت عن إصابة امرأة، وفق ما نقلته (سانا).