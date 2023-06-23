دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بدأ الأمن العام السعودي، الجمعة، في منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة حتى نهاية اليوم الـ13 من الشهر نفسه، مع انطلاق موسم الحج، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونقلت الوكالة عن البيان قوله: "أعلن الأمن العام، ممثلا في الإدارة العامة للمرور، بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة، من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة، حتى نهاية اليوم الـ13 سمن ذي الحجة لعام 1444هجرية".

ومن جانبها، "أكدت قيادة قوات الحج لشؤون المرور، أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية، السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله"، بحسب ما نقلت (واس).

وأضافت الوكالة أن "الغرامة المالية تتعدد بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفق للمدد المحددة نظاما"، حسبما أفاد البيان.