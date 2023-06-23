صورة من فرنسا.. ولي العهد السعودي يلتقي السيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارتهما إلى باريس، حسب صورة نشرها مدير مكتب ولي العهد.

وشارك بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، متابعي صفحته على تويتر صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان والسيسي.

وعلق العساكر على الصورة بالقول: "خلال لقاء ودي جمع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأخيه فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم في فرنسا".

ويُجري ولي العهد السعودي والسيسي زيارة إلى فرنسا، حيث حضرا قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" في العاصمة باريس.