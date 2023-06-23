جانب من لقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز "سبل تنمية التعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا والارتقاء به إلى آفاق أرحب تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما".

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإماراتي، في قصر الشاطئ، نائب الرئيس التركي والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة عمل إلى الإمارات.

وأضافت "وام" أن الرئيس الإماراتي "استعرض ونائب الرئيس التركي خلال اللقاء الفرص الواعدة التي يمتلكها البلدان لتطوير شراكتهما الاقتصادية خاصة في المجالات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وفي مقدمتها مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية".

وتابعت: "بحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين في هذا السياق الحرص المشترك على دعم السلام والاستقرار في العالم والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة".

وذكرت الوكالة أن "الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حمل يلماز تحياته إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لتركيا وشعبها مزيدا من النماء والازدهار، كما هنأ جودت يلماز بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية متمنيا له التوفيق في مهامه وخدمة شعبه".