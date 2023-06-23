دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكمها بحق امرأة متهمة بـ"الاعتداء على خصوصية" أحد المشاركين بمعرض الكتاب، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، الجمعة.

وقضت المحكمة بسجن المتهمة 6 أشهر وتغريمها 50 ألف درهم (13.6 ألف دولار أمريكي تقريبا).

وشمل الحكم أيضا ترحيلها من الإمارات بعد قضاء عقوبة السجن الصادرة بحقها إلى جانب حذف كافة الصور ومصادرة الجهاز المستخدم بالتصوير وإغلاق حسابها على "تويتر" بشكل كلي، وفقا لـ"وام".

وتضمن الحكم تغريمها مبلغ 10 آلاف درهم إضافي عن "جريمة السب" ووقف تنفيذ الحكم بسجنها 3 سنوات.

وكانت نيابة أبوظبي طلبت المتهمة للتحقيق بسبب "إثارة الرأي العام والاعتداء على الخصوصية" في 5 يونيو/حزيران الجاري، وذلك بعد "تعديها اللفظي" على مشارك في فعاليات معرض الكتاب في أبوظبي أثناء بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي بدون رضا المجني عليه، وفقا لـ"وام".

وكان مقطع فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع يُظهر المتهمة وهي توجه اتهامات للشخص المذكور وتصفه بـ"المغتصب" وتدعي أنها على اطلاع على وثائق تثبت ذلك وعلى تحاليل الحمض النووي دون تقديم أدلة على ذلك.

وأشارت النيابة العامة الإماراتية إلى أن السيدة التي تنتمي لجنسية عربية "وجهت اللوم للمعتدى عليه لتواجده في الفعاليات العامة، بسبب سابقة الحكم عليه في قضية خارج الدولة"، حسبما نقلت الوكالة.