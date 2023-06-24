دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السعودية، السبت، أن القطاعات الحكومية والجهات المساندة في المدينة المنورة، أكملت بنجاح خططها التشغيلية لموسم ما قبل الحج، باستقبال أكثر من 833 ألف حاج عبر المنافذ الجوية والبرية، بحسب نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضحت أنه "تقديم الخدمات للحجاج في مجالات الإسكان، والمواصلات، وبذل الجهود التنظيمية والصحية والأمنية والإرشادية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المدينة، ومتابعة تفويجهم إلى مكة المكرمة بيسر وأمان"، بحسب الوكالة.

وذكرت (واس)، أنها "رصدت من جامع ميقات ذي الحليفة بالمدينة المنورة، السبت، مشاهد لآخر أفواج الحجاج، استعداداً للمغادرة إلى مكة لأداء طواف القدوم، وقضاء يوم التروية بمشعر منى".

وفي الوقت نفسه، اختتم الأمن العام السعودي ممثلا في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، "مشاركته في معارض وزارة الداخلية المقامة خلال الفترة من 17 حتى 22 من شهر يونيو/ حزيران الجاري، في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمدينة، لتعريف الزوار بما تقدمه القوات من خدمات إنسانية وأمنية وتنظيمية للحجاج"، بحسب تقرير للوكالة السعودية.