دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين يحملان الجنسية اليمنية في منطقة الرياض بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي والشروع في مهاجمة قوات الأمن بالمملكة، بحسب بيان للوزارة، نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوزارة في بيانها: "أقدم كل من عبدالرحمن فارس عامر المري، ومحمد صلاح عمر المري، يمنيي الجنسية، على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه، وقيام عبدالرحمن فارس عامر المري بإنشاء كيان إرهابي لتنفيذ عملية إرهابية داخل المملكة، وشروعه في اغتيال رجال الأمن، ومساعدته عناصر التنظيم، واستعداده لتجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل المملكة والاشتراك بها، وحيازته عدداً من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنياً، وتخطيطه للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية"، حسبما نقلت (واس).

وأضاف البيان أن، "محمد صلاح عمر المري قام بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة، وشروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها".

وأكدت أنه "بإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة، صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه، طبقا لـ(واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية إنه: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين، عبدالرحمن فارس المري، ومحمد صلاح المري، يمنيي الجنسية، يوم السبت بتاريخ 6 / 12 / 1444 هـجرية الموافق 24 / 6 / 2023 ميلادية بمنطقة الرياض" حسب البيان.