دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الجمعة، ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، بحسب بيان للوزارة نشرته على صفحتها الرسمية بتويتر.

وقال البيان: "قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية".

وأوضح البيان: "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بإدارة حماية الآداب العامة، من ضبط شخصين، أحدهما يقوم بإدارة العديد من المواقع بمختلف المناطق، والتي تستخدم للأعمال المنافية، وعثر بحوزته على نظام كاميرات لتوثيق ومراقبة دخول وخروج الأشخاص، كما تم ضبط 9 نساء و4 رجال بتهمة ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية في منطقة المهبولة".

ومضي البيان قائلا: "كما أسفرت التحريات عن قيام فتاة من جنسية أوروبية، بإدارة حساب للترويج للأعمال المنافية وتم ضبطها، وتبين أنها تنتمي لإحدى الشبكات الدولية، وعليه تم إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

وأكدت الوزارة في بيانها استمرار "الجهود الأمنية وتكثيف المراقبة على شروط الآداب العامة، وعمليات البحث والتحري اليومية على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمتخصصة بنشاط الأعمال المنافية للآداب العامة".