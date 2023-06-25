دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جمارك دبي، الأحد، حصيلة عملياتها لإحباط تهريب المواد المخدرة في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت جمارك دبي في بيان، إنها "نجحت في إحباط أكثر من 2600 محاولة تهريب مواد مخدرة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بواقع 829 ضبطية في عام 2020، و941 ضبطية في 2021، و834 ضبطية في عام 2022"، بحسب "وام".

وكشف قطاع التفتيش الجمركي عن أبرز الضبطيات النوعية من حيث الكم والنوع على مدى الثلاثة أعوام الماضية في جميع منافذ إمارة دبي، وقال إنها "شملت ضبط 36.76 كيلو غرام من مادة الماريغوانا المخدرة في المنفذ الجوي (عمليات المسافرين)، وضبط 75000 من أقراص الكبتاغون المخدرة في المنفذ البري".

وأعلن راشد الضباح السويدي مدير إدارة المراكز الجمركية البحرية (مكلف)، "عن عدد من الضبطيات النوعية لجمارك دبي في مجال مكافحة المخدرات، ومنها ضبط 3 ملايين قرص كبتاغون، و1.5 طن من بودرة الكبتاغون في المنفذ البحري لإمارة دبي"، وفقا لـ"وام".

وأوضح البيان أن "مفتشي جمارك دبي نجحوا في ضبط أكثر من 1.59 مليون قرص من حبوب الكبتاغون المخدرة في تجويف سفينتين خشبيتين في عملية نوعية أطلق عليها (عملية الصل)، حيث تم اكتشاف المادة المخدرة عن طريق الصل، الذي يستخدم لطلاء السفن، بهدف التمويه وتضليل المفتشين ووحدة الكلاب الجمركية من اكتشاف المواد المخدرة"، طبقا لـ"وام".

من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن "جمارك دبي، ستكون داعمًا لجهود مجلس مكافحة المخدرات في الإمارات، وأنها تضع على رأس أولوياتها حماية المجتمع من أضرار ومخاطر المواد الممنوعة والمهربة".