دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الدين الفلسطيني، كمال الخطيب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الأخيرين بعد مهاجمته المملكة العربية السعودية في خطبة صلاة يوم الجمعة الماضية.

وقال الخطيب في مقطع الفيديو المتداول: "(الحرمان الشريفان) يشهدان وما حولهما حالة غير مسبوقة من انحراف وردّة أخلاقية فكرية عقائدية سلوكية تشهدها بلاد الحرمين في المرحلة الأخيرة في السنوات الأخيرة تراجع فكري مفاهيم دخيلة يراد تمريرها إلى عقول الناس في هذه المرحلة.."

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وتابع قائلا: "في المسجد الحرام في مكة المكرمة يؤدى ركن الحج قريبا من مكة على شواطئ البحر الأحمر قريبا من جدة أقيمت مسابح الحرام وهذه المنطقة يوصل إليها بدون تأشيرة، يعني الذي يريد أن يذهب الآن إلى السعودية وإلى بلاد الحرمين لازم يكون معه تأشيرة أما هذه الأماكن فبدون تأشيرة.."