العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة تشمل تعيين نائب لوزير الدفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية الجديدة، شملت إعفاء نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه، وتعيين نائب لوزير الدفاع، الأحد، حسبما أفادت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عبر تويتر.

وأصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا "بتعيين الأمير عبدالرحمن ابن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائبا لوزير الدفاع بمرتبة وزير".

بحسب "الإخبارية"، أصدر العاهل السعودي أمرًا آخر "بإعفاء الأمير سعود ابن عبدالرحمن ابن ناصر آل سعود نائب أمير الحدود الشمالية من منصبه".

ونصت الأوامر الملكية على "تعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وتعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة".

كما شملت الأوامر الملكية "تعيين الدكتور هشام ابن عبدالرحمن ابن عبدالله آل الشيخ نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عالي ابن محمد ابن عالي الزهراني محافظا للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعدًا لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة"، وفقا لـ"الإخبارية".